مفاجأة ..كاسياس سيعود الى ريال مدريد

المصدر: نيقوسيا-أ.ف.ب.

سيعود حارس المرمى السابق إيكر كاسياس الى ناديه ريال مدريد المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليشغل منصبا استشاريا لرئيسه فلورنتينو بيريز، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية، وذلك بعد خمسة أعوام من انتقاله الى بورتو.

وأوضحت التقارير، ومنها لصحيفة "ماركا" المدريدية والخدمة الإسبانية لشبكة "إي أس بي أن"، ان المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح ان يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر.

ونشأ كاسياس (39 عاما) في صفوف ريال، وأمضى معه نحو 25 عاما، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 الى بورتو البرتغالي.

وأصبح كاسياس ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ القلعة البيضاء. ويصف الموقع الالكتروني لريال قائده السابق بـ"أفضل حارس مرمى في تاريخنا" بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخيا خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وابتعد كاسياس عن خوض المباريات مع بورتو الذي حسم هذا الموسم لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة التاسعة والعشرين، منذ تعرضه لأزمة قلبية مطلع مايو 2019.

وبات الحارس السابق في الاعتزال عمليا، وترجح التقارير الإسبانية انه ينتظر نهاية الموسم في البرتغال (لقاء بورتو وبنفيكا في نهائي الكأس في الأول من أغسطس)، لاعلان ذلك رسميا.

وكان كاسياس قد أعلن في حزيران/يونيو، انسحابه من السباق الى رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

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