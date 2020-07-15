قتل لاعباً وسلم نفسه للشرطة الفرنسية.. السبب «خلاف رومانسي»

المصدر: وكالات

سلَّم شخص نفسه إلى الشرطة في مدينة تولوز الفرنسية واعترف بقتله لاعب تولوز روديو الفرنسي كريستوفر أورييه، شقيق سيرج مدافع توتنهام الانجليزي ومنتخب ساحل العاج لكرة القدم، أمس، بإطلاق نار، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النيابة العامة.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الشخص الذي وضع رهن الاعتقال، سلَّم نفسه إلى مركز الشرطة المركزي في تولوز، وأقر بوقوفه خلف قتل كريستوفر (26 عاماً).

وقضى الأخير قتلاً بالرصاص فجر الإثنين الماضي في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، وعثر عليه المسعفون مصاباً بطلق ناري في بطنه ونقل الى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث ان فارق الحياة.

وأشارت صحيفة «لا ديبيش» الإقليمية إلى أن شهود عيان تطرقوا إلى «خلاف رومانسي» يمكن أن يكون سبب هذا الاعتداء المميت.

وكريستوفر هو الشقيق الأصغر لسيرج المدافع الحالي لتوتنهام والسابق لباريس سان جرمان الفرنسي.

واستهل الشقيقان مسيرتهما الكروية مع نادي لنس الفرنسي، ونجح سيرج في التألق على أعلى المستويات، فيما فشل كريستوفر في ذلك وانحصرت تجربته الكروية مع نادي تولوز روديو للهواة.



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