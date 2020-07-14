رسمياً: الأهلي يطالب وزير الرياضة المصري بإزالة لافتات "نادي القرن" من الزمالك

المصدر: متابعات - خالد صديق

تقدم النادي الاهلي اليوم بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدي مسؤولي الزمالك على العلامة التجارية للأهل "نادي القرن".

وطالب الأهلي بإزالة لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي" التي قام مسؤولو الزمالك بتعليقها في محيط ناديهم وأعلى مباني النادي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء انه عزز طلبه لوزير الرياضة بالبيان الذي صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، والذي تناولته كل وسائل الإعلام، ونسف أي لغط كان يحاول البعض أن يخلقه حول العلامة التجارية "نادي القرن".

وأكد البيان أن "علامة نادي القرن مملوكة حصرياً للنادي الأهلي، حيث قام بتسجيلها عام ٢٠٠٧ بعد استيفاء كل الإجراءات المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأن هذه العلامة المسجلة تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه".

وأشارت وزارة التموين في ذات البيان إلى أن "نادي الزمالك تقدم بطلب يوم الخامس من يوليو الجاري لتسجيل شعار نادي الزمالك ، نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، وسيتم فحص هذا الطلب ومشروعيته، لكن الثابت وحسب نص بيان وزارة التموين أيضاً أنه عند تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالأندية الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف يتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة قبل السير في إجراءات التسجيل".

وتابع بيان الوزارة: "يعلم الجميع محلياً وقارياً أن الجهة المانحة للقب نادي القرن هي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وقد منحت هذا اللقب للنادي الأهلي بقرار رسمي قبل عشرين عاماً وتسلم النادي الجائزة في احتفالية أقامها "كاف" بجوهانسبرج في 22 مايو ٢٠٠١، وهو ثابت في سجلات كاف والأهلي".

وأوضح بيان وزارة التموين: " ترتب على ذلك حق الأهلي الكامل في تسجيل علامة نادي القرن بإدارة العلامات التجارية وفي المنظمة العالمية للمكية الفكرية لتصبح هذه العلامة بعد بتسجيلها رسميًا مملوكة حصرياً للنادي الأهلي دون غيره والاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي ختام مذكرته أكد النادي الأهلي على ثقته في قيام وزير الشباب والرياضة بمسئولياته للحفاظ على الحقوق الأدبية والتسويقية للجميع، ودرءًا لأي فتنة بين الجماهير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي العلني لمسئولي الزمالك على العلامة التجارية للنادي الأهلي. وإزالة لافتات «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي» والتي قام مسئولوه بتعليقها في محيط ناديهم وأعلي مبانيه وكذلك إزالة هذه العلامة من الموقع الرسمي للزمالك ومن بطاقات أعضاء الجمعية العمومية لناديهم.

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