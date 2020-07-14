الزمالك المصري يعلن جاهزيته لشراء ميسي من برشلونة
أكد ئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن خزينة ناديه قاربت على الوصول إلى ربع مليار جنيه، بعد الإقبال الشديد للاشتراك في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك: "وصلنا اليوم فقط لـ800 عضوية في فرع النادي الجديد من 3000 متاحة، ستدر دخلاً للنادي يصل لربع مليار جنيه، أستطيع الآن شراء نجم برشلونة ليونيل ميسي نجم برشلونة".
وأضاف: "الاقبال تاريخي وغير متوقع، أشكر جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم لي".
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