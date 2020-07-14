الزمالك المصري يعلن جاهزيته لشراء ميسي من برشلونة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد ئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أن خزينة ناديه قاربت على الوصول إلى ربع مليار جنيه، بعد الإقبال الشديد للاشتراك في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، حسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك: "وصلنا اليوم فقط لـ800 عضوية في فرع النادي الجديد من 3000 متاحة، ستدر دخلاً للنادي يصل لربع مليار جنيه، أستطيع الآن شراء نجم برشلونة ليونيل ميسي نجم برشلونة".

وأضاف: "الاقبال تاريخي وغير متوقع، أشكر جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم لي".

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