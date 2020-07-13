رئيس برشلونة يكشف عن مصير صفقة لاوتارو.. ويقلّب في أوراق ميسي ونيمار

المصدر: وكالات

كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو اليوم الاثنين، بأن توقف المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ورجحت التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة انتقال مارتينيز (22 عاماً) إلى صفوف برشلونة، بطل "الليغا" في الموسمين الماضيين، والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي.

لكن بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، أقله حاليا، بقوله اليوم الإثنين لقناة تلفزيونية كاتالونية: "تحدثنا الى إنتر قبل أسابيع لكن الآن توقفت المحادثات. الآن لا حديث بيننا".

وتابع "علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، وبعدها نرى ما هي الأولويات بالنسبة إلينا".

على صعيد آخر، أعاد بارتوميو التقليل من شأن التقارير عن سعي برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأصبح المهاجم أغلى لاعب في العالم، لدى انتقاله في صيف العام 2017 من النادي الكاتالوني الى نادي العاصمة الفرنسية. ودائما ما تربط التقارير الصحافية، بين نيمار واحتمال العودة الى ناديه السابق.

وقال رئيس برشلونة: "لا أعتقد ان باريس سان جرمان سيضع أي لاعب في سوق الانتقالات، ونيمار لاعب سان جرمان".

وجدد بارتوميو ثقته بأن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة لما بعد نهاية عقده الحالي في أواخر الموسم المقبل.

وقال "مع ميسي نتحدث، تحدثنا، وسنتحدث.. هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). لا شك لدي بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة القدم وبعدها".

وأشارت تقارير صحافية إسبانية مؤخرا الى توقف المفاوضات بشأن تجديد العقد بين النادي الكاتالوني والنجم الارجنتيني البالغ من العمر 33 عاما، وان الأخير يفكر بالرحيل عن النادي في صيف العام المقبل، على خلفية ملاحظات يبديها على الإدارة، وحتى الجهاز الفني بإشراف كيكي سيتيين.

ويسعى برشلونة هذا الموسم للفوز بلقب الدوري الإسباني للموسم الثالث تواليا، لكنه يجد نفسه متأخرا في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر.

ويتقدم ريال بنقطة واحدة، وقد يوسع الفارق الى أربع نقاط بحال فوزه على غرناطة مساء اليوم الاثنين في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الليغا.

وتقام المرحلتان الأخيرتان من الموسم خلال الأسبوع الحالي.

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