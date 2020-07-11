نادي ألماني يخطط لعودة الجماهير إلى الاستاد بكامل سعة المدرجات

المصدر: برلين - د ب أ

كشف نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم عن خطة طموحة يستهدف بها عودة الجماهير من جديد إلى مدرجات استاده في الموسم المقبل، وذلك عبر إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكل المشجعين الحاضرين للمباريات.

ودافع النادي عن خطته مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب جماهير الفريق.

وقال كريستيان أربايت المتحدث باسم النادي في تصريحات لقناة "آر.بي.بي" الألمانية اليوم السبت :"الناس يناشدوننا كل يوم لحسم عودتهم من جديد (إلى المدرجات)."

وأضاف :"نرغب في العمل من أجل ذلك. هذا هو الأساس في تفكيرنا."

وذكر النادي في بيان أصدره مساء أمس الجمعة: "يونيون برلين يعمل من أجل إجراء فحوص كورونا للعاملين به ولجميع حاملي التذاكر البالغ عددهم 22 ألف و12 مشجعا في يوم إقامة أي مباراة للفريق."

وأضاف: "سيجرى السماح بالدخول إلى الاستاد من خلال إبراز تذكرة المباراة ونتيجة سلبية للفحص لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة."

وأضاف يونيون برلين الذي يخطط لتحمل تكاليف الفحوص، أنه بدأ "محادثات مبدئية" مع الشركاء المحتملين لتنفيذ الخطة، لكن يجب الحصول على موافقة مسؤولي الصحة في برلين.

وتشهد العاصمة برلين حظرا على إقامة أي فعاليات تشهد تجمعات كبيرة، يستمر حتى 24 أكتوبر المقبل، علما بأن الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) سينطلق في 18 سبتمبر.

وقال أربايت :"سوف نشرح تصورنا بكل وضوح. بالطبع سنناقش كل شيء مع السلطات الصحية ومجلس برلين."

وأضافت: "لن نمضي قدما بمفردنا، وإنما سنعمل على إيجاد طريقة تضمن السلامة بشكل كبير."

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