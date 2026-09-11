رئيس الدولة يلتقي عمدة برلين

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عمدة مدينة برلين، كاي فيغنر، وذلك في إطار «زيارة دولة» التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث سموّه وكاي فيغنر، خلال اللقاء الذي جرى في مقر عمدة برلين، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجالات البيئية، والبنية التحتية، وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر، وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما تبادل سموّه والمسؤول الألماني الأحاديث حول فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة ومدينة برلين، بما يخدم القضايا التنموية للبلدين، ومبادراتهما الهادفة إلى تحقيق مدن مستدامة ومزدهرة.

ووقّع سموّه على «السجل الذهبي»، وهو السجل الرسمي الخاص بكبار زوّار مدينة برلين من قادة الدول والحكومات وكبار الشخصيات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّه الذي يضم كلاً من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.