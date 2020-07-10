هنري يجثو على ركبته 8 دقائق و46 ثانية قبل مباراة فريقه في الدوري الأميركي

المصدر: وكالات

ركع النجم الفرنسي السابق ومدرب نادي ايمباكت مونتريال الحالي تييري هنري لمدة 8 دقائق و46 ثانية أمس الخميس مطلع مباراة فريقه ضد نيو انغلند ريفولوشن في الدوري الاميركي لكرة القدم، دعما لتحرّك "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) في تحية للمواطن الاميركي الأسود جورج فلويد الذي قضى على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في مايو الماضي.

قال هنري الذي خسر فريقه المباراة صفر-1 "لا اعرف بماذا سيُسمح لنا كي ندعم القضية (بلاك لايفز ماتر). هناك ما اريد القيام به، لكن احتفظ به لنفسي".

واصبحت هذه المدة الزمنية رمزا لعنف الشرطة، بعد ان ركع شرطي على عنق فلويد المستغيث قبل وفاته، فيما قدّر المحققون المدة الحقيقية بـ7 دقائق و46 ثانية.

وكان هنري، نجم ارسنال الانجليزي وبرشلونة الاسباني السابق، قد كتب مطلع يونيو الماضي رسالة في حسابه على موقع انستاغرام رسالة دعا فيها الى التغيير لانهاء الظلم والعنف العنصري.

وعاود الدوري الأميركي نشاطه الاربعاء بعد أن توقف في مارس الماضي بعد مرحلتين فقط على انطلاق الموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت رابطة الدوري استكماله بصيغة تشبه كأس العالم بمشاركة الأندية الـ26 جميعها، قبل استبعاد دالاس ثم ناشفيل، ما دفعها الى تعديل توزيع الفرق بواقع اربعة فرق في كل من المجموعات الست.

وتبدأ الصيغة الجديدة الاستثنائية للدوري بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولا الى النهائي، على ان تقام المباريات في مجمع وورلد ديزني بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

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