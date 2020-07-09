وفاة الحكم الجزائري السابق كوراجي بسبب فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان الاتحاد الجزائري كشف الأربعاء، في بيان مقتضب عن إصابة كوراجي بفيروس كورونا.

وبدأ كوراجي (68 عاما)، التحكيم عام 1974، ووضع حدا لمشواره مع الصافرة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بعدما أدار عشرات المباريات محليا ودوليا.

وكانت أبرز المباريات التي أدارها، نهائي مسابقة كأس الجزائر عام 1996، الذي توج به مولودية وهران على حساب اتحاد البليدة، كما شارك في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بجنوب أفريقيا عام 1996.

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