رسمياً.. قرار أوروبي ينحاز إلى البايرن ويوفنتوس ومان سيتي وبرشلونة في أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم أن استئناف الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا الذي سيُقام على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، سيقام خلف أبواب موصدة بغياب الجماهير. وقرر كذلك، في خطوة أسعدت أندية بايرن ميونيخ ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر سيتي، إقامة المباريات المتبقية من ثمن نهائي أبطال أوروبا، وهي مباريات الإياب على أرض هذه الأندية، متراجعا عن قرار سابقا بإقامتها في لشبونة. وبهذا يستضيف سيتي ريال مدريد، وبرشلونة نابولي، ويوفنتوس ليون، وبايرن ميونخ تشلسي على أرضها، لكن من دون جمهور

وأعلن ويفا في بيان أنه "على ضوء الوضع الحالي، شعرت اللجنة التنفيذية في ويفا أنه من الحكمة أن تقام جميع المباريات خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر". وأنهى بهذا الاتحاد الأوروبي الجدل الذي أثير اخيرا بشأن إمكانية تراجعه عن قراره والسماح بدخول عدد محدود من الجماهير.

ومن المقرر أن تقام المباريات المتبقية من دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس، على أن يقام ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 أغسطس.

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