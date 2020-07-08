مدرب تشلسي فرانك لامبارد معجب بنجمه الأميركي

المصدر: وكالات

أبدى مدرب فريق تشلسي، فرانك لامبارد إعجابه الشديد بلاعبه الأميركي كريستيان بوليسيك، قائلا إنه رفع مستواه إلى مرحلة أخرى بعد أن هز الجناح الأمريكي الشباك خلال الفوز 3-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس.

وتجاوز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي أصبح أغلى لاعب أمريكي عندما انضم إلى تشيلسي في يناير 2019 مقابل 64 مليون يورو (72.18 مليون دولار)، إصابة عضلية ليسجل ثلاثة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة. وردا على سؤال عن مدى أهمية بوليسيك، أبلغ لامبارد شبكة سكاي سبورتس "إنه مهم للغاية. يمتلك موهبة كبيرة ونحن نعلم ذلك جيدا. جاء إلى هنا في بداية الموسم في ظروف صعبة، ولم نحصل على عطلة في الواقع.

وأضاف:"لكنه بدأ في اللعب جيدا جدا معنا ورفع الآن مستواه إلى مرحلة أخرى. المهاجمون الكبار في العالم يسجلون أهدافا بانتظام تعطيهم الفوز بالمباريات، وفي هذه اللحظة هو يفعل ذلك، ولذلك أنا سعيد به".

وتبلغ حصيلة بوليسيك في الدوري هذا الموسم ثمانية أهداف في 16 مباراة بالتشكيلة الأساسية، مما زاد من توقعات الجماهير بأنه قد يصل إلى مستوى لاعب الفريق اللندني البارز السابق إيدن هازارد.

وأضاف لامبارد "لا أضع أي قيود عليه ولذلك فهو لا يدهشني. أعرف حجم موهبته وأردت مساعدته عندما جاء إلى هنا لأول مرة بسبب الطبيعة البدنية للدوري. نجحت في ذلك ثم لسوء الحظ تعرض لإصابة سيئة".

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