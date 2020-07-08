ابراهيموفيتش يهزم رونالدو.. حرمه من كأس العالم فأذاقه «ريمونتادا مستحيلة»

المصدر: محمد الحتو - دبي

تجمع العملاقان البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش قواسم مشتركة في مسيرتهما الكروية التي أثبتا فيها أن العمر مجرد رقم لا يمكن معه التنبؤ بموعد اعتزالهما في ظل النسق الهجومي المتصاعد، وماكينة الأهداف التي ما زالت تهدر بقوة، والحماس والتنافسية العالية في تصريحاتهما المثيرة للجدل والجاذبة للجماهير ووسائل الإعلام حتى أصبحت «النرجسية» الصفة اللاصقة عن كليهما منذ سنوات.

والتقى «السلطان» ابراهيموفيتش (38 عاماً) مع «الدون» رونالدو (35 عاماً وخمسة أشهر) في قمة العواجيز بين ميلان ويوفنتوس في الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، وشهدت سيناريو مشابه لبعض المواجهات الماضية لكلا اللاعبين بقمصان مختلفة، إذ صنع إبراهيموفيتش ورفاقه «ريمونتادا مستحيلة» بعد أن قلبوا تأخرهم بهدفين نظيفين إلى انتصار بالأربعة في غضون ست دقائق، وسط ذهول رونالدو وزملاءه.

وأعادت هذه المباراة إلى الأذهان مباراة البرتغال مع السويد في 2013 التي حرم فيها رونالدو خصمه إبراهيموفيتش من التأهل إلى كأس العالم «البرازيل 2014» عندما سجل إبراهيموفيتش هدفين غير أن رونالدو رد عليه بـ«هاتريك» لتنتهي المواجهة المثيرة بفوز «الدون» 3-2، مما يعني أن كريستيانو قضى على المحاولة الأخيرة لابراهيموفيتش في حلم المشاركة بكأس العالم الذي لم تطأ قدماه ملعباً له حتى الآن.

وعكست مواجهة الثلاثاء، قيمة المهاجمان المخضرمان بتفوقهما على زملاءهما من جيل الشباب، إذ استمر رونالدو برسم طريقه نحو لقب هداف الدوري الإيطالي بتسجيله الهدف رقم 26 ويصبح على بعد ثلاثة أهداف من مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي قبل سبع جولات على ختام البطولة، فيما واصل إبراهيموفيتش تأثيره المباشر في تحسين نتائج ميلان وإرضاء جمهوره لاسيما أن الفريق «اللومباردي» هزم لاتسيو «الوصيف» في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة سجل منها ابراهيموفيتش هدفاً.

وبفوزه الكبير، حرم ميلان غريمه اليوفي من توسيع الفارق إلى 10 نقاط في الصدارة خصوصاً بعد الهزيمة المفاجئة بنتيجة 1-2 لأقرب مطارديه لاتسيو أمام ليتشي صاحب المركز 17 في «الكالتشيو»، ليبقى الفارق بينهما عند سبع نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في 20 الشهر الجاري ضمن الجولة 34 والتي يخشى فريق «السيدة العجوز» خوضها وسط ضغوط أكبر لاسيما أنه سيلتقي مع أتلانتا «العنيد والمتطور» في الجولة المقبلة السبت المقبل.

وبعد اللقاء، قال إبراهيموفيتش لشبكة «دي إيه زد إن» الإيطالية بعد أن أظهرته الكاميرات ضاحكاً لحظة تقليصه الفارق 1-2: «أنا عجوز، هذا ليس سراً، العمر مجرد رقم، أنا أعمل بشكل جيد، وأحصل على توازن جيد، لقد لعبت اليوم أكثر من المباراة الأخيرة، أشعر بالارتياح، لأكون صادقاً، أحاول مساعدة الفريق بكل طريقة».

وأضاف بنرجسية عالية: «أنا رئيس ولاعب ومدرب، الأمر السلبي الوحيد هي أنني أتقاضى راتبي كلاعب فقط، لو كنت هنا من اليوم الأول من الموسم، لكان ميلان فائزاً بـ(السكوديتو) بالتأكيد.. سنرى، مازال هناك شهر لأستمتع به، ولكن هناك وضع غريب يحدث، ونحن لا نتحكم في ذلك».

وأكمل: «إذا لم أصنع الفرق، فلا يعجبني ذلك، لست هنا لأكون تعويذة لجلب الحظ، أنا هنا لمساعدة زملائي والنادي والمشجعين».

من جهته، قال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» بجناح مكسور: «لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار في العمل».

كريستيانو يتفوق على زلاتان.. «انتصارات وأهداف»

تقابل رونالدو مع إبراهيموفيتش في 12 مباراة على مستوى الأندية والمنتخبات (ستة في دوري أبطال أوروبا، ثلاثة في تصفيات كأس العالم، واحدة بالدوري الإسباني، ومثلها بالدوري الايطالي وكأس إيطاليا)، فاز «السلطان» في مباراتين، مقابل خمسة انتصارات للنجم البرتغالي، وحسم التعادل نتيجة خمس مباريات بينهما.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف وصنع هدفاً وحيداً خلال مواجهاته ضد إبراهيموفيتش، بينما أحرز نجم منتخب السويد أربعة أهداف فقط.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل 7 جولات على الختام

يوفنتوس: 75 نقطة

لاتسيو: 68 نقطة

انتر ميلان: 64 نقطة

أتلانتا: 63 نقطة

ميلان: 49 نقطة

روما: 48 نقطة

نابولي: 48 نقطة



نتائج مواجهات رونالدو مع إبراهيموفيتش

7 يوليو 2020:

الدوري الإيطالي

ميلان (إبراهيموفيتش) 4-2 يوفنتوس (رونالدو)

13 فيراير 2020:

كأس إيطاليا

يوفنتوس (رونالدو) 1-1 ميلان (إبراهيموفيتش)

3 نوفمبر 2015:

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (رونالدو) 1-0 سان جيرمان (إبراهيموفيتش)

21 أكتوبر 2015:

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (رونالدو) 0-0 سان جيرمان (إبراهيموفيتش)

19 نوفمبر 2013:

تصفيات مونديال 2014

البرتغال (رونالدو) 3-2 السويد (إبراهيموفيتش)

15 نوفمبر 2013:

تصفيات مونديال 2014

البرتغال (رونالدو) 1-0 السويد (إبراهيموفيتش)

3 نوفمبر 2010:

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (رونالدو) 2-2 ميلان (إبراهيموفيتش)

9 أكتوبر 2010:

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (رونالدو) 2-0 ميلان (ابراهيموفيتش)

29 نوفمبر 2009:

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد (رونالدو) 0-1 برشلونة (إبراهيموفيتش)

11 مارس 2009:

دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد (رونالدو) 2-0 انتر ميلان (ابراهيموفيتش)

24 فبراير 2009

دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد (رونالدو) 0-0 انتر ميلان (ابراهيموفيتش)

11 أكتوبر 2008:

البرتغال (رونالدو) 0-0 السويد (إبراهيموفيتش)

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