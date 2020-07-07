إشعال النار في تمثال الهداف التاريخي لنادي إيفرتون

المصدر: وكالات

فتحت شرطة مرسيسايد بإنجلترا تحقيقاً، بعد إشعال النار فوق تمثال ديكسي دين الهداف التاريخي لنادي إيفرتون خارج إستاد (جوديسون بارك). وقال إيفرتون في بيان حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية: النادي يتعاون مع الشرطة في التحقيق بخصوص النصب التذكاري الذي لم يتضرر".

وتابع: "نشجع كل من يملك معلومات حول هذه الواقعة المحبطة الاتصال بشرطة مرسيسايد، وبعد التفتيش وتنظيف النصب التذكاري والموقع، نستطيع أن نؤكد عدم حدوث أي أضرار دائمة بتمثال هدافنا العظيم، أو بالأزهار الموجودة تحت التمثال".

وقاد دين الذي سجل 383 هدفاً مع إيفرتون من بينها 60 في الدوري خلال موسم واحد، النادي إلى الفوز بالدوري مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، ويتواجد التمثال خارج استاد (جوديسون بارك) منذ عام 2001.

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