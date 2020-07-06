لماذا يحصل ريال مدريد على ضربات جزاء؟.. سيميوني يجيب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فسّر مدرب اتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني سبب حصول فريق ريال مدريد على ركلات جزاء في توقيت حساس من عمر الدوري الإسباني الذي يشتعل بين "الميرينغي" وغريمه برشلونة مع تبقي أربع جولات فقط على الختام، وسط جدل جماهيري كبير حول تقنية الفيديو "الفار" المتهمة دائماً بمجاملة النادي الملكي.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام مضيفه سيلتا فيغو، المقررة غدا في الجولة 35 من "الليغا": "تقنية الفيديو تكشف كل شيء.. قبل ذلك، لم يكن لدينا إمكانية رؤية بعض المواقف، وبالتالي الحكم يمكن أن يخطئ، لكن مع وجود التقنية أصبح الأمر أكثر إنصافا، ويكون الأمر كذلك مع الفرق التي تفوز، فإذا حصلوا على ركلات جزاء أكثر، فهذا لأنك تهاجم أكثر، مثل ريال مدريد.. الفار يكشف كل شيء".

وعن الاتهامات الموجهة للتجكيم الإسباني بمحاباة ريال مدريد، قال مدرب أتلتيكو مدريد: "الحكم يرى ما يحدث ويراجعه، ثم هناك حكم مسؤول عن (فار).. الجميع سيتأذى ويستفيد من التقنية، لكن الآن كل شيء واضح بالنسبة لنا".

وكان ريال مدريد قد حصل على ركلتي جزاء في المباراتين الماضيتين أمام خيتافي وأتلتيك بلباو على التوالي الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وخصوصاً لدى جماهير برشلونة التي تتربص تعثر الريال أملاً في المنافسة على لقب الدوري الذي بات قريباً من الريال الذي يتصدر بفارق أربع نقاط عن النادي الكاتالوني.

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