مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش حتى عام 2023

المصدر: وكالات

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عقد لاعب خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش حتى عام 2023 .

وشارك ماتيتش (31 عاماً) في 27 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وكان ماتيتش قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي عام 2017 وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2021 .

وقال ماتيتش: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه وأنجزه خلال مسيرتي الاحترافية كلاعب، ويشرفني أن أتمكن من ذلك مع مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءاً من هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين عناصر الشباب والخبرة بالفريق."

ومن ناحيته، قال المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير: "نيمانيا هنا منذ ثلاثة مواسم، ويدرك حقا قيمة اللعب لفريق مانشستر يونايتد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news