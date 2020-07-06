زينيت بطل روسيا للمرة الثانية على التوالي

المصدر: وكالات

توج زينيت سان بطرسبرغ بطلا للدوري الروسي لكرة القدم للعام الثاني تواليا بفوزه على كراسنودار 4-2.

وابتعد زينيت بفارق 13 نقطة عن اقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو قبل نهاية الموسم باربع مراحل ليحرز اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

ويستطيع زينيت بقيادة مدربه سيرغي سيماك، احراز الثنائية المحلية اذا نجح في تخطي سبارتاك موسكو في نصف النهائي المقرر في 18 يوليو.

وكان الدوري الروسي عاود نشاطه في 20 يونيو بعد ان توقف في 17 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



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