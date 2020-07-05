بوتاس يتوج بسباق النمسا في افتتاح موسم فورمولا 1

المصدر: وكالات

فاز الفنلندي فالتيري بوتاس بسباق مثير بجائزة النمسا الكبرى في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع مرسيدس حامل اللقب اليوم الأحد إذ نزلت سيارة الأمان إلى الحلبة عدة مرات وعبر 11 من 20 سائقا خط النهاية.

وحقق شارل لوكلير سائق فيراري مفاجأة كبيرة باحتلال المركز الثاني أمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي صعد على منصة التتويج لأول مرة بعد حصول لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات على عقوبة زمنية خمس ثوان ليفقد المركز الثاني.

واقيم السباق بحلبة رد بول رينج بدون حضور الجماهير لأول مرة في تاريخ البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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