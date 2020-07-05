اتحاد كرة اليد المصري يعلن استئناف مسابقاته في أغسطس

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد استئناف مسابقة دوري المحترفين خلال الموسم الجاري والتراجع عن قرار إلغاء المسابقة.

وذكر إتحاد كرة اليد في بيان رسمي اليوم الأحد :"في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزراء وإعلان وزارة الشباب و الرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة، قرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بداية من شهر آب/أغسطس من العام الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الإتباع لعودة النشاط الرياضي".

وأضاف البيان أن شهر أغسطس سيشهد استئناف منافسات دوري عموم السيدات والناشئين والناشئات مواليد 2000 ، و2002 واستكمال مباريات الصعود بدوري الدرجة الأولى.

وأكد البيان :"فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الأول، استعدادا لبطولة العالم في يناير 2021، قبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بأنديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالإجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها".

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