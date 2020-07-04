برشلونة بحاجة للفوز لإيقاف التساؤلات بشأن ميسي وغريزمان وسيتين

المصدر: مدريد - د ب أ

يواجه فريق برشلونة واحدة من أصعب المباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، عندما يحل ضيفا على فياريال، صاحب المركز الخامس ،فإذا فشل الفريق في تحقيق الفوز فقد يصبح الموسم كارثيا.

وإذا تغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو قبل مباراة برشلونة، سيدخل برشلونة مباراته مع فياريال وهو يعلم أن الخسارة ستبعده عن الصدارة بفارق سبع نقاط مع تبقي أربع مباريات.

ويدخل برشلونة المباراة ونجم الفريق الجديد مستاء من جلوسه احتياطيا، ولاعبهم الأعظم محور تكهنات مثيرة للقلق ، ومدربهم في دائرة الضوء حيث أن مستقبله مع الفريق تحوم حوله الشكوك.

وكان جيرارد بيكيه أكد في الاسبوع أنهم سيقاتلون لنهاية الموسم لأنه جزء من الحمض النووي للفريق ولكن هذا لم ينتج عنه سوى التعادل 2/2 مع اتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي ومنذ ذلك الحين بدأت تزيد المشاكل.

وكان أنطوان غريزمان، أكبر صفقة للفريق في الصيف الماضي، شارك في المباراة في الدقيقة 90 كبديل في مباراة أتلتيكو.

وسئل كيكي سيتين مدرب برشلونة مساء الثلاثاء الماضي :"هل هناك مشكلة مع غريزمان؟".

وقال سيتين :"يبدو لي أنه في حالة جيدة. ولكن لا يمكن أن يلعبوا كلهم. يجب اتخاذ قرارات ".

وعن مشاركة اللاعب المتأخرة في المباراة، قال سيتين :" أعلم أنه من غير المنطقي الدفع به في هذا التوقيت".

وأضاف :"كان من المفترض أن أدفع به مبكرا ولكنني رأيت أننا نلعب بشكل جيد، كما أنه ينبغي عليك دائما أن تدفع بلونيل ميسي ولويس سواريز ".

ويشعر غريزمان أنه لم يحصل على المكانة التي يستحقها بعدما دفع النادي 120 مليون يورو (135 مليون دولار) في الصيف الماضي.

وفي رد على ما قاله سيتين بانه سيتحدث مع اللاعب، جاء تصرف والد جريزمان غاضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور التي انتشرت في وسائل الإعلان عدم اهتمام لاعبي برشلونة بتعليمات سيتين أثناء فترة الراحة خلال المباريات، وأظهر ميسي وهو يبتعد عن سارابيا مساعد سيتين بينما كان يتحدث معه.

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