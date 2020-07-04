صدمة في الزمالك.. مرتضى منصور يزيل إسم حسن شحاتة ويصعّد في أزمة "نادي القرن"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور تصعيد أزمة نادي القرن، بعدما أكد إقامة احتفالية يوم 9 الجاري، ومن كل عام، متجاهلاً ما قام به مجلس إدارة النادي الأهلي من محالاوت لمنعه بالطرق القانونية، كما أعلن رئيس الزمالك أنه قرر إزالة إسمين بارزين من تاريخ الفريق من داخل النادي، وهما اللاعب السابق والمدرب حسن شحاتة، والنجم السابق أشرف قاسم.

وكان مرتضى منصور دعا إلى اجتماع مع رموز نادي الزمالك ومسؤولي صفحات جماهير "الأبيض" بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخلف عن الاجتماع حسن شحاتة وأشرف قاسم، وتحدث الاجتماع عن عدد من المشاكل التي تقابل النادي الفترة الماضية، خاصة بعدما قام النادي الأهلي بمطالبة وزير الشباب والرياضة بالتدخل في أزمة لافتات نادي القرن.

وقال مرتضى منصور خلال الاجتماع بحسب البيان الصحافي: أتعجب من غضب النادي الأهلي، فليس من حقه تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي، العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم".

وأضاف:"الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي، وسنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم تحكم ستظل اللافتة، نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".

ومن جانب أخر أكد مرتضى منصور، أنه سيقوم بإزالة اسمي الثنائي حسن شحاتة وأشرف قاسم لاعبي النادي القدامى من منشآت "القلعة البيضاء"، لعدم حضورهما اجتماع الرموز، مشيراً إلى أنه سيتم إزالة اسمائهم من الحدائق داخل مقر الزمالك، بينما وجه اللوم إلى الثنائي حازم إمام وأيمن يونس نجمي النادي السابقين، لعدم حضورهما الإجتماع.

ورحب مرتضى منصور، بفتح صفحة جديدة مع رابطة "الوايت نايتس"، مؤكدا أنه يرحب بالتصالح معهم، طالما سيتواجدون مع جمهور الزمالك وينخرطون معهم، مشيراً إلى أنه من يريد العودة إلى صفوف الجماهير، وتشجيع الأبيض، فلا مانع من الترحيب به، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع مع مسؤولي مجموعات نادي الزمالك، لمناقشة مشاكل النادي وإمكانية دعم الفريق.

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