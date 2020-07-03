كلوب يرشح 4 فرق للمنافسة على اللقب الإنجليزي الموسم المقبل

المصدر: لندن -أ.ف.ب

توقع الألماني، يورغن كلوب، الذي قاد فريقه ليفربول إلى إحراز لقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، أن يكون الصراع رباعياً على التتويج بـ«البريميرليغ» الموسم المقبل.

وتوّج ليفربول باللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري، بعد تقدمه بفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، قبل لقائهما الذي أقيم في ساعة متأخرة مساء أمس.

واعتبر كلوب أن الصراع على اللقب الموسم المقبل لن ينحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي، كما حصل في الموسمين المنصرمين بل رشح مانشستر يونايتد وتشلسي للدخول في صلبه، وقال في هذا الصدد: «مانشستر يونايتد آتٍ بقوة، بعض الناس يعتقدون أنهم لا يملكون أي فرصة، لكننا رأينا أنهم مع إضافة لاعب أو اثنين يستطيعون أن يكونوا أقوياء جداً، والأكيد أنهم لن يكونوا أسوأ من الموسم الحالي، كما هناك تشلسي أيضاً».

وأضاف: «لن ينحصر الأمر بيننا وبين سيتي، في الموسمين الماضيين حصل هذا الأمر، كما كان مانشستر سيتي في صلب المنافسة على اللقب منذ أربع أو خمس سنوات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news