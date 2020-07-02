غوارديولا يحدد سبب ضياع لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

يرى مدرب مانشستر سيتي، الاسباني جوسيب غوارديولا أن "اشياء رائعة" تنتظر فريقه في نهاية الموسم الجاري، برغم تنازله عن لقب الدوري المحلي لليفربول.

ويسعى سيتي حاليا إلى الاحتفاظ بلقب كأس رابطة الاندية، بعد أن بلغ نصف النهائي، ويتقدّم ريال مدريد الاسباني 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وعن ضياع لقب الدوري الانجليزي، قال غوارديولا في مؤتمر صحافي:"خسرنا البريمرليغ قبل سبع مباريات من نهايتها مع فارق أكثر من عشرين نقطة. كان التحدي هذا الموسم بأن نحرز لقب الدوري مجددا، لكن ما حصل قد حصل لان مستوانا لم يكن مستقرا كما في المواسم الماضية".

وتابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا "حتى القيام بعمل جيد جدا لم يكن كافيا نظرا للارقام التي حققها ليفربول. لا يمكنك الفوز دائما، وان تقوم بعمل جيد دائما".

واعتبر غوارديولا ان ليفربول بقيادة مدربه الالماني يورغن كلوب أصعب خصم واجهه، برغم تفوقه عليه الموسم الماضي بفارق نقطة بعد معركة طاحنة. لكنه تحدث عن احراز لقب دوري الابطال للمرة الثالثة في مسيرته كمدرب، بدلا من انزال ليفربول عن عرشه الموسم المقبل "خضت تحديات كثيرة، كثيرة في مسيرتي كمدرب.. هذا تحد اضافي. الجميع يتحدث عن فشلي الكبير لاني لم افز بدوري الابطال في ميونيخ أو هنا".

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