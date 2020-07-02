تعافي نجم التنس ديوكوفيتش وزوجته من فيروس كورونا

المصدر: وكالات

جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم في كرة المضرب، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية كما اعلن مكتبه الاعلامي اليوم. وقال بيان صادر عنه "جاءت نتيجة فحص نوفاك ديوكوفيتش وزوجته يلينا سلبية. لقد اثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص كوفيد-19".

واضاف "لم يشعر نوفاك ويلينا بأية عوارض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الاطباء". واضاف المكتب الاعلامي بان نوفاك وزوجته يخضعان لحجر صحي واتبعا ارشادات السلامة المتعلقة بكوفيد 19 منذ عودتهما من زادار (كرواتيا) قبل 10 ايام.

وكان ديوكوفيتش اعلن في 23 يونيو الماضي اصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة استعراضية في منطقة البلقان لبعض نجوم كرة المضرب انطلقت في منتصف الشهر الماضي. وقد اصيب خلال هذه الجولة كل من البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور ترويسكي. قبل ان يلحق بهم منظم جولة كرواتيا النجم السابق غوران ايفانيسيفيتش.

وتلقى ديوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ نحو الفي متفرج، وقد اضطر الى تقديم اعتذاره علنا بقوله ""يؤسفني بشدة ان تكون البطولة قد تسببت بالاذى. اعتقدنا ان الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا ان صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لاسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكرا جدا".

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