البرازيلي كوتينيو يقدم على خطوة مهمة للبقاء مع البايرن حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحافية مساء أمس أن لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو مدد إعارته من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي 2019/ 2020. وبحسب صحيفتا "بيلد" الألمانية و"ماركا" الإسبانية فإن كوتينيو سيبقى مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني حتى نهاية كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت "ماركا" إلى أن كوتينيو وافق على خفض راتبه في بايرن بواقع 50 بالمئة من أجل الاستمرار مع النادي البافاري حتى نهاية الموسم، وهو نفس ما حدث مع زميليه الفارو اودريوزولا المعار من ريال مدريد، وإيفان بيريسيتش المعار من إنتر ميلان.

ويتضمن عقد إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ شرطا جزائيا يسمح للأخير بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل دفع 120 مليون يورو. وسجل البرازيلي 21 هدفا خلال 76 مباراة مع برشلونة بعد انتقاله للفريق في يناير 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

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