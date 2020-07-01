ساري واثق في عدم انشغال بيانيتش بالانتقال إلى برشلونة

المصدر: وكالات

قال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس إنه يثق في أن لاعب الوسط ميراليم بيانيتش لن يتشتت ذهنه بالانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء الموسم ويؤمن بأن اللاعب البوسني سيترك بطل إيطاليا في أفضل مستوياته.

وتراجع مستوى بيانيتش هذا الموسم وعانى في التأقلم مع أسلوب ساري وتأكد انتقاله إلى برشلونة يوم الاثنين في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور ميلو.

وقال ساري عقب الفوز 3-1 على جنوة أمس الثلاثاء ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى بفارق أربع نقاط عن لاتسيو "لم أتحدث مع ميراليم هذه الأيام لكننا تحدثنا خلال فترة التوقف عن أسباب انخفاض مستواه".

وأضاف "في الفترة المتبقية أنا متأكد من أنه سيلعب بشكل جيد جدا. يبدو متناغما مع زملائه وطاقم الفريق لذا لا يوجد أي تخوف لدي".

وانضم بيانيتش، الذي يلعب دور المايسترو أمام المدافعين، إلى يوفنتوس في 2016 من روما وفاز بلقب الدوري في كل موسم تحت قيادة المدرب ماسيميليانو اليجري.

وحين تولى ساري القيادة قال إنه يريد منح بيانيتش دورا أكبر وحدد له هدفا بتمرير 150 كرة في المباراة ورحب بيانيتش بالتحدي لكن مستواه تراجع في أول ثلاثة أشهر بالعام.

وتسبب ذلك في إعطاء ساري تقييما منخفضا للاعب على نحو مفاجئ قبل استئناف الموسم في يونيو حزيران الماضي.

وقال المدرب "لا يمكن للاعب مثله تقبل أربعة أو خمسة تبديلات بسبب مستواه وهو يتفق معي ويجب أن يقنع نفسه بأنه لاعب كبير وحتى العظماء يرتكبون أخطاء ولكن لمرة أو مرتين ثم ينتفضون".

لكن ساري يبدو مقتنعا بأن بيانيتش سيغادر في قمة مستواه.

وتابع "ستشاهدون بيانيتش يقوم بعمل رائع هنا حتى النهاية. أراه هادئا ومطمئنا".

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