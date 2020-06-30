صلاح يكشف عن الأمنية التي رغب بها حين انتقل إلى ليفربول

المصدر: وكالات

وصف نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 30 عاما من الإنتظار بأنه "شعور لا يصدق" وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر- الأول له من 1990- الخميس الماضي، ليضيفه إلى الألقاب التي توج بها في 2019 وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وفي خلال مقابلة حصرية مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، كشف صلاح، الذي سجل 21 هدفا هذا الموسم ليصبح هداف الفريق والذي مازال في منافسة على لقب هداف الدوري للموسم الثالث على التوالي، عن الأمنية الأولى التي انشغل بها حين انتقل إلى ليفربول، وعن مشاعره بعد تحقيق هذا الإنجاز.

وقال صلاح :"إنه شعور لا يصدق أن تفوز بلقب مثل هذا. أن تفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة للنادي والمدينة.. إنه شي لا يصدق".

وأضاف :" لا يمكن للكلمات أن تصف شعوري، من الصعب قول (كيف أشعر). عندما حضرت إلى هنا، قلت أنني أريد الفوز بالدوري الممتاز- كان أول شيء في رأسي، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال, قال الناس (إذا كان بإمكانك اختيار أحدهما....؟) ولكن الآن يمكنني القول أنني سأختار الاثنين".

وتابع :"الدوري الممتاز، يمكنني قول ذلك بعد الفوز به، بالنسبة للمدينة إنه شيء آخر. الكل كان في حالة جنون بشأن النتيجة، الكل كان مجنونا بالدوري الممتاز".

وأكد :"إنه شعور لا يمكن تصديقه بالنسبة للجميع، لكل الجماهير حول العالم. وبدون دعمهم، لم لنكن لنحقق اللقب. قاموا بعمل رائع، واللاعبون أيضا. إنه شعور عظيم لا يمكنني وصفه بكلمات".

وأصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاث مواسم متتالية منذ أن حقق هذا روبي فاولر في التسعينيات. وسجل صلاح 92 هدفا لفريق ليفربول من انضمامه في 145 مباراة فقط شارك بها. وأضاف:" من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق في الفوز بالمباريات. لذلك أشعر أنني سعيد هنا، أقوم بعمل جيد وكل شيء يسير بشكل جيد مع الفريق وفزنا بكؤوس". وتابع :"كل شيء يسير بشكل جيد وأنا مستمتع به".

واحتفظ صلاح برسالة خاصة لمشجعي ليفربول، موضحا الدور الذي لعبوه في مساعدة الفريق في جلب اللقب لأنفيلد. وقال :"قمنا بكل ما في وسعنا لنجعلهم سعداء، ولكن بدون دعمهم ما كنا سنستطيع فعل هذا". وأضاف:" بالتأكيد قاموا بعمل رائع في أنفيلد، وكان متواجدين في مبارياتنا الخارجية. أنا سعيد للغاية.. ليفربول، هذا لك".

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