خبر سار لمشجعي التنس في بطولة برلين الألمانية

المصدر: وكالات

سوف يستبعد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف من فعاليات بطولة برلين الاستعراضية للتنس التي تقام خلال شهر يوليو إذا انتهك قواعد النظافة الخاصة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما قالته مديرة البطولة باربارا ريتنير اليوم.

وقالت ريتنير والمنظمون أيضا أن المشجعين سيسمح لهم بالتواجد في الحدثين للرجال والسيدات، 800 شخصا في كل يوم خلال المباريات التي ستلعب على الملاعب العشبية في ملعب شتيفي جراف خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو، فيما سيحضر 220 شخصا للمباريات التي تقام على الملاعب الصلبة في المطار السابق للمدينة تمبلهوف خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو.

وقالت ريتنير إنه يجب مراعاة قواعد النظافة الصارمة من قبل الجماهير واللاعبين، على ألا أيكون هناك أي اتصال بين اللاعبين والجماهير. وشارك زفيريف في بطولة أدريا تور سيئة الحظ التي نظمها نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، والتي لم تكتمل الأسبوع الماضي بعدما جاءت نتائج فحوص عدة لاعبين بقيادة ديوكوفيتش إيجابية لفيروس كورونا.

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