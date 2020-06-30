لاعبو دورتموند يفاجئون ناديهم ويلتزمون بتخفيض الرواتب حتى نهاية العام

المصدر: وكالات

قال الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، هانز يواخيم فاتسكه إن لاعبي الفريق فاجأوا النادي، وأعلنوا مواصلتهم التخلي عن جزء من رواتبهم حتى نهاية العام الجاري.

وكان لاعبو دورتموند وافقوا على تخفيض نسبة من رواتبهم خلال فترة توقف المنافسسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال فاتسكه إن الأمر سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وتردد أن اللاعبين يتنازلون عن نسبة 20 % من الرواتب.

وكان دورتموند أعلن أمس أنه يتوقع أن تصل خسائره إلى نحو 45 مليون يورو (5ر50 مليون دولار) في الموسم المنقضي، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح دورتموند في بيانه للبورصة أمس، إلى أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات بدون حضور الجماهير "أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات".

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