اللجنة الطبية في الاتحاد المصري تثير الجدل.. كورونا لا يهدد الدوري!

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين 16 فريقاً في الدوري الممتاز بلغت 21 حالة حتى الآن، وهو رقم غير مقلق ولا يؤثر على استئناف المسابقة، وفقاً لصحيفة الأهرام المصرية.

وقالت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان: "الحالات الإيجابية بلغت 21 حالة بعضها للاعبين وإداريين، لكنها غير مقلقة وأعراضها بسيطة".

وأضاف سلطان: "في حالة حدوث أي خطورة أو تطور في المرض، سيتم نقل الحالة إلى المستشفى على الفور، ولكن الحالات كلها معزولة في المنازل والمتابعة معهم تتم هاتفياً.

وتابع: "إجراء المسحات سيتواصل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وننتظر تحديد الزمالك موعد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيه بعد أن حدد الإسماعيلي بعد غد الأربعاء موعداً لإجراء مسحات لاعبيه".

عادت أندية للتدريبات، وعلى رأسها المتصدر الأهلي، على أمل استئناف الدوري بعد توقف منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19.

ومن المنتظر انطلاق مباريات الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، بعد إعلان جدول مبدئي لعدة أسابيع الخميس المقبل.

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