ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري إلى رقم مخيف

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن عدد الإصابات في الدوري الخاصة بفيروس كورونا يتزايد، بعد إجراء المسحات وصل حتى الآن إلى 19 حالة من بين لاعبين وإداريين وعمال مهمات.



ووفقاً لما ذكرت صحيفة اليوم السابع: "هناك 4 حالات جديدة بفريق حرس الحدود، وإصابة في صفوف طلائع الجيش، ليكون عدد إجمالي الإصابات 19، هي كالتالي: 5 إصابات من نادي طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، ولاعب من طلائع الجيش، ولاعب من دجلة، أسوان، الاتحاد السكندري، المقاولون، والجونة، بالإضافة إلى 4 لاعبين من إنبي".

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