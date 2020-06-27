ليفربول يرفض تجمعات الجماهير للاحتفال بالدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

وصف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم تصرف جماهيره بغير المقبول على الإطلاق وذلك بعد أن تجمعت الجماهير في المدينة أمس الجمعة للاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز.

وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي يوم الخميس الماضي عقب خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1 / 2.

وتجمع الآلاف عند الرصيف البحري "بير هيد" أحد معالم المدينة، أمس الجمعة بعد أن خرقوا قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

كما اشتعلت النيران في الطابق الأول من مبنى "ليفر" التاريخي.

وذكر بيان مشترك صدر من النادي ومجلس مدينة ليفربول وشرطة مرسيسايد اليوم السبت :" تواجدت آلاف الجماهير في (بير هيد) أمس الجمعة الموافق 26 يونيو، واختار البعض تجاهل التباعد الاجتماعي والمخاطرة بالصحة العامة".

وأضاف :"مازال الخطر المحتمل لذروة ثانية لفيروس كورونا قائما، ونحن بحاجة للعمل سويا للتأكد من أننا لن نتراجع عن الأشياء التي تحققت خلال فترة الإغلاق العام".

وقامت إدارة الإطفاء في ليفربول بإطفاء الحريق في مبنى ليفر بشكل سريع ولم تقع أي إصابات.

وقال متحدث رسمي :" لا يعتقد وجود إصابات ويعتقد أن الحريق نشب بسبب الألعاب النارية".

وأكد مجلس مدينة ليفربول أنه سيكون هناك موكبا للاحتفال باللقب ولكن عندما تسمح المبادئ التوجيهية بذلك.

وذكر البيان "عندما تكون الأوضاع آمنة، سنعمل كلنا سويا لتنظيم موكبا للاحتفال باللقب عندما يكون بإمكان الجميع التجمع سويا للاحتفال".

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