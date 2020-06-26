مانشستر سيتي يدرس الوقوف في ممر شرفي لليفربول.. "تحيا الروح الرياضية"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يدرس وقوف لاعبيه في ممر شرفي لنجوم ليفربول، في مبادرة لإعلاء الروح الرياضية، بعدما حسم "الريدز" لقب الدوري الإنجليزي، وذلك خلال المباراة التحصيلية المرتقبة بينهما الخميس المُقبل، على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ32.

وكان ليفربول قد فاز باللقب رسميا قبل انتهاء المسابقة بسبع جولات مستفيداً من خسارة السيتي امام تشيلسي في الجولة 31، أول من أمس، بنتيجة 1-2، لتعم بعدها الاحتفالات في "أنفيلد" بعد انتظار دام 30 عاماً ليتوج الفريق باللقب الـ19 في تاريخه.

وقالت الصحيفة: "إن لاعبو مانشستر سيتي لا يمانعون إقامة ممر شرفي لأبطال البريميرليج بعد تتويج ليفربول باللقب"، وأوضحت "سيتي ينتظر موقف رابطة البريميرليغ، من الموافقة على إقامة الممر من عدمه، بسبب برتوكول السلامة، وحتى يتجنب النادي كسر قواعد التباعد الاجتماعي، المُفروض جراء انتشار فيروس كورونا.

وفي إطار الروح الرياضية كذلك، كان مدرب السيتي المخضرم الإسباني بيب غوارديولا أول المهنئين لنادي ليفربول، وقال: "إن ليفربول يستحق اللقب بعد تقديمه موسم رائع".

وعلى النقيض تماماً، تأخذ قضية الممر الشرفي أبعاداً أخرى في دوريات أوروبية أخرى، وعلى سبيل المثال إسبانيا- إذ يتحفظ اللاعبون وحتى المدربون في مدريد وبرشلونة على وجه الخصوص هناك على الاطفاف صفين على شكل ممر لتهنئة الفريق البطل بينهما، لما يحمله من حساسية بين الجماهير، بحسب وجهة نظرهم، بيد أن المشهد في انجلترا مختلف إذ يسعى مانشستر سيتي لإعلاء الروح الرياضية على الرغم من المنافسة المحتدمة التي جمعته مع ليفربول طوال السنوات القليلة الماضية.

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