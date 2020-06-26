راموس.. مدافع بجينات مهاجم هداف

المصدر: محمد الحتو - دبي

حلّق قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، ابتهاجاً بعد أن سجل هدفاً من ضربة حرة مباشرة في مرمى مايوركا (2-صفر)، في الجولة 31 من الدوري الإسباني، ليثبت أنه يمتلك جينات «المدافع الهداف»، التي جعلت منه أكثر مدافع تسجيلاً للأهداف في تاريخ «الليغا» برصيد 69 هدفاً، متفوقاً على عملاق برشلونة السابق رونالد كومان (67 هدفاً)، وزميله السابق بالميرينغي فرناندو هييرو (51 هدفاً).

ورفع راموس رصيده إلى ثمانية أهداف في الموسم الحالي كأفضل معدل تهديفي له في مسيرته، ويعتبر هدفه في مرمى مايوركا الأول من ضربة ثابتة منذ ست سنوات، عندما سجل وقتها في شباك بلد الوليد.

راموس لم يسطّر اسمه في صدارة المدافعين الهدافين في كتب التاريخ فحسب، وإنما انتزع مع جنود كتيبته البيضاء صدارة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي برشلونة برصيد 68 نقطة، متساوياً معه بالرصيد، ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

في الماضي، كانت ألمانيا تفخر بأسطورتها الدفاعية فرانك بكينباور، وفي الجيل اللاحق هللت الجماهير الإيطالية لعشقها باولو مالديني، والآن تتباهى إسبانيا باكتمال نضوج قائدها راموس (34 سنة)، الذي لم يدع لقباً يفوته ولا كأساً إلا وعانقها، وفي معظمها لعب دور البطل الحقيقي.

راموس، الذي يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 17.2 مليون شخص، خطف الأضواء من المهاجمين في كثير من المباريات، حتى أصبح في نظر الإسبان «سيرخيو دييغو أرماندو راموس»، نسبة للأسطورة الأرجنتيني مارادونا، إذ لا يكتفي بأنه مدافع، بل يتقدم للمواقع الأمامية للمشاركة في الهجمات، وشهدت مرحلة ما بعد «كورونا» تسجيله هدفين مع استئناف الدوري بمرمى إيبار ومايوركا.

ويلعب راموس دور صمام الأمان في ريال مدريد خلال الموسم الحالي، إذ يعدّ دفاع الريال الأقوى في الدوريات الأوروبية الكبرى، بتلقي مرماه 21 هدفاً فقط في 31 مباراة، وذلك بالتساوي مع ليفربول الإنجليزي، متفوقان على يوفنتوس الإيطالي (24 هدفاً)، وبايرن ميونيخ الألماني (32 هدفاً).

مؤشر راموس في صعود

-سجل هدفه الثامن في «الليغا» أكثر من أي مدافع آخر.

-أكثر مدافع يسجل في تاريخ «الليغا» برصيد 69 هدفاً.

-118 هدفاً سجلها بقميص مدريد ومنتخب إسبانيا.

-96 هدفاً أحرزها مع الريال طوال مسيرته.

-120 هدفاً احتفل بها في مشواره الكروي.

-في رصيده 21 هدفاً دولياً مع «الماتادور»

-أحرز أهدافاً بالرأس والقدم ومن كرة ثابتة هذا الموسم

أرقامه في مباراة مايوركا

التقييم: 7.88 من 10.

ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد

فينيسيوس (8.43 من 10).

لمس الكرة 72 مرة.

نسبة تمريراته الناجحة 91.9%.

نال جائزة رجل المباراة.

زيدان: سيناريو الضربة المباشرة

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الفوز على مايوركا: «راموس كان يبحث عن هدف من ركلة ثابتة، وعمل عليها كثيراً في التدريبات».

وأضاف لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «أنه قائدنا ودائماً القائد يقودنا للطريق الصحيح».

سجل 69 هدفاً في «الليغا»، متفوقاً بفارق هدفين على عملاق برشلونة السابق كومان.

21

هدفاً دخلت مرمى الريال في الدوري هذا الموسم جعلته الأفضل دفاعاً في أوروبا برفقة ليفربول.

17.2

مليون شخص يتابع قائد ريال مدريد سيرجيو راموس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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