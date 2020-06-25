تعرّف على السبب وراء قرار المصرية المصنفة الأولى على العالم اعتزال "الإسكواش"

المصدر: وكالات

أعلنت المصرية رنيم الوليلي، بطلة العالم السابقة في الإسكواش، والمصنفة أولى عالميا حاليا، اعتزالها ممارسة اللعبة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار 25 عاما. وفازت الوليلي (31 عاما) خلال مسيرتها بأكثر من 24 بطولة ودورة دولية، توجتها بفوزها بلقب بطولة العالم للسيدات عام 2017.

ويأتي قرار الوليلي كونها تنتظر مع زوجها طارق مؤمن، لاعب منتخب مصر للإسكواش، انجاب مولودها الأول. وكتبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "جاء الوقت لبدء صفحة جديدة، بعد 25 عاما مع لعبة الإسكواش".

واضافت "خلال العامين الماضيين وهذا القرار يدور في رأسي أكثر من ألف مرة، لقد كانت اللعبة حياتي على امتداد 25 عاما. ولكن حان الوقت لأقول وداعا، فيا لها من رحلة".

وتابعت "عندما بدأت هذه الرحلة، لم أفكر أبدا أنها ستأخذني إلى هذا الحد، كنت محظوظة جدا لأنني شاهدت العديد من الأجيال تلعب هذه اللعبة، وعاصرت الكثير من الأساطير، وأن أكون جزءا من هذه الحقبة العظيمة".

ودخلت الوليلي التاريخ عام 2015 عندما أصبحت أول امرأة عربية تعتلي صدارة التصنيف العالمي في أي رياضة، حين أزاحت الماليزية نيكول دافيد عن عرش سيطرت عليه طيلة تسع سنوات، وأمضت المصرية مجموع 23 شهرا في الصدارة بما فيها الاشهر الـ19 الاخيرة.

ووجهت الوليلي رسالة شكر للمشجعين في جميع أنحاء العالم على كل الحب والتقدير، "أنتم يا رفاق جوهر رياضتنا"، ولكل من ساندها في الفترة السابقة. وقالت "لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي من الناحية المهنية، لكنني أعلم أن إنشاء أسرة مع طارق يمثل أولوية بالنسبة لنا، وأيا كانت التحديات التي قد تطرحها الحياة في طريقنا، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها".

وختمت "قد أقول وداعا للمنافسة، لكنني لا أقول وداعا لكل الذكريات (الجيدة والسيئة)، وكل الروابط والصداقات، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي والتي ستعيش معي إلى الأبد". وبدأت الوليلي بممارسة اللعبة وهي في عمر الست سنوات.

وبدأت مسيرتها الدولية بالفوز بلقب بطولة العالم للناشئين عامي 2005 و2007، والتي توجتها بالفوز بلقب بطولة العالم للسيدات 2017 على حساب زميلتها ومواطنتها نور الشربيني بعد أن حلت وصيفة أمام الاخيرة عام 2016 وأمام دافيد عام 2014.

وفي عام 2019 دخلت الوليلي مع زوجها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما حقق بطولة العالم للرجال ليصبحا أول زوجين في تاريخ أي رياضة يحققان لقب بطولة العالم.

ولا تقتصر نجاحات الوليلي على الألقاب الفردية فقط، إذ توّجت مع منتخب سيدات مصر بلقب بطولة العالم اربع مرات في أعوام 2008 و2012 و2016 وأخيرا 2018. اعتزال الوليلي يعني أن المصنفة ثانية حاليا نوران جوهر ستحل مكان مواطتنتها في صدارة التصنيف العالمي في الاول من يوليو المقبل، وفق ما أفاد موقع الاتحاد الدولي للعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news