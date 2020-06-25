مدير الكرة في الأهلي المصري يكشف موعد عودة المدرب فايلر

المصدر: وكالات

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، رينيه فايلر سيعود إلى القاهرة نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية اليوم: هناك تواصل مع فايلر، وأكد على عودته للقاهرة في نهاية يونيو الجاري، ليقود الفريق في الفترة المقبلة". وأضاف:"ملف تجديد عقد المدرب السويسري، مع إدارة النادي".

وكان المدير الفني سافر إلى بلاده في طائرة خاصة من أجل قضاء بعض الوقت مع عائلته، وأفادت تقارير إعلامية أن المدير الفني سيستشير زوجته في تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مع الأهلي من عدمه.

وأوضح:"حمدي فتحي لاعب الوسط، سيعود للتدريبات الجماعية بعد أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، في حين سيعود محمد محمود، بعد اسبوعين من الآن". وتابع:"سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، مازالا يتبقى أمامهما بعض الوقت للعودة إلى التدريبات الجماعية".

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