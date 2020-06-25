مدرب ريال مدريد يخشى على أبنائه من "الغباء"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف الصحافي الفرنسي، فريدرك هيرمل بعض الأسرار من خلال علاقته الطويلة والوثيقة بنجم الكرة الفرنسية السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، زين الدين زيدان. وقام هيرمل بضمها إلى كتابه الجديد المعنون بـ"زيدان"، ويتحدث فيه عن أمور شخصية تخص أسطورة الكرة الفرنسية والعالمية طوال مشواره.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن الصحافي الفرنسي قوله إن من أكثر المقولات التي صدمته، حين كان برفقة زيدان في الطائرة سنة 2001، ومعهم الأسطورة الراحل دي ستيفانو، وقال له زيدان وقتها إن أكثر ما يخشاه على أبنائه أن يكونوا "أغبياء".

وقال إن زيدان كان مصرا على أن يتعلم أبناؤه بشكل جيد، وكان يتابعهم في المدرسة ويسأل عنهم ويزورهم باستمرار. وأشار إلى أنه كان أبا حقيقيا على الرغم من انشغاله الكثير بكرة القدم.

ويرى الصحافي المقرب من زيدان، أنه "سيحقق مسيرة تدريبية ناجحة أكثر من نجاحاته كلاعب". وفي علاقته بالغريم برشلونة، قال إنه يحظى باحترام من الجميع، كاشفا عن علاقة صداقة قوية بينه وبين النجم والمدرب السابق لبرشلونة، الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

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