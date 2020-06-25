أزارو ليس من المصابين بـ «كورونا» في الاتفاق السعودي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، جون إدوارد، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، المعار حالياً إلى صفوف الاتفاق السعودي، سليم تماماً، ولم يتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بل يشارك في تدريبات الاتفاق بشكل طبيعي.

وأضاف جون إدوارد في تصريحات لقناة «النهار» المصرية، أمس، أن اللاعب ليس من المصابين بالفيروس في نادي الاتفاق. وقال في وقت مبكر أمس: «نادي الاتفاق السعودي يسعى في حالياً لشراء اللاعب، وهناك مفاوضات جادة من أجل ذلك».

وأكد: «الاتفاق يستعد لإرسال عرض رسمي للأهلي في ظل تمسكه باللاعب، كما أن أزارو مطلوب في العديد من أندية الخليج وأوروبا».

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