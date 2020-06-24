​"المؤشر" يتواصل بريقه باللون الأخضر في السعودية

المصدر: وكالات

توصلت إدارة نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق مع سلمان المؤشر لاعب فريقها الأول لكرة القدم على تمديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري إذ كان ينتهي بعد أيام قبل إتمام اتفاقية التمديد بين الطرفين ، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها.

وأشارت إلى أن العقد ، الذي تم تمديده ، يحمل مميزات العقد السابق نفسها حتى يتمكن اللاعب من المشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري ، الذي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئنافه بعد موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي.

وأضافت أن باسم العطا الله حارس مرمى الفريق لم يصله أي عرض من النادي حتى الآن لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري.



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