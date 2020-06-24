ليفربول ينتظر «هدية تشلسي» للاحتفال بحلم الدوري

المصدر: لندن - د.ب.أ

يعود فريق ليفربول، اليوم، إلى منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد التعادل السلبي مع إيفرتون، حيث أصبح الفريق حالياً بحاجة إلى مساعدة حقيقية من تشلسي، إذا أراد الفريق حسم لقب المسابقة الغائب منذ 30 عاما، قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومنذ أن استأنف الدوري نشاطه، منتصف الأسبوع الماضي، حقق مان سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني انتصارين كبيرين ليعطل تتويج ليفربول، حتى إشعار آخر، خصوصاً أن ليفربول سقط في فخ التعادل السلبي مع إيفرتون.

وتغلب سيتي على أرسنال 3-صفر، الأربعاء الماضي، ثم سحق بيرنلي بخماسية نظيفة، أول من أمس، ليقلص الفارق مع ليفربول إلى 20 نقطة بعد 30 مباراة لكل منهما.

والآن سيخوض الفريقان فعاليات المرحلة الـ31 من المسابقة في اليومين المقبلين، حيث يستضيف ليفربول كريستال بالاس اليوم، ثم يحل مانشستر سيتي ضيفاً على تشلسي غداً.

وإذا أراد ليفربول حسم اللقب قبل نهاية الأسبوع الجاري، وقبل المواجهة المرتقبة مع سيتي نفسه في الثاني من يوليو المقبل، فإنه يحتاج إلى الفوز في مباراة، اليوم، وانتظار الهدية من تشلسي غداً.

ويحتاج ليفربول إلى خمس نقاط فقط من المباريات الثماني المتبقية له في الدوري ليحسم اللقب، بغض النظر عن نتائج المنافس الوحيد له مانشستر سيتي.

وكان الفارق بين الفريقين اتسع إلى 25 نقطة قبل فترة التوقف الطويلة للموسم الحالي، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

ولكن الفارق تقلص إلى 20 نقطة، خلال أسبوع واحد، بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي ليتأجل حلم ليفربول، الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

وقال مدافع ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، إن فترة التوقفف الطويلة للموسم الحالي كانت «مزعجة»، لكنه لايزال متفائلاً بأن فريقه سيتوّج بطلاً للمسابقة قريباً.

وأضاف في تصريح صحافي: «إذا كنت تستطيع أن تتخيل حلمك النهائي، وأن تكون قريباً جداً منه، وعلى بُعد خطوتين منه حقاً، وكان هناك شخص يقول: عليك الانتظار أكثر من 100 يوم ثم يمكنك تحقيقه. كان الأمر محبطاً للغاية».

الإصابة تهدّد موسم أغويرو

أبدى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، قلقه إزاء الإصابة التي تعرّض لها المهاجم الأرجنتيني أغويرو، خلال مباراة بيرنلي. ويخشى من أن الموسم بالنسبة لأغويرو انتهى مع هذه الإصابة. وقال إنها إصابة خطيرة جداً.

وجاءت الإصابة لأغويرو على مستوى الركبة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من المباراة، خلال احتكاك مع لاعبي بيرنلي بن ميي ليخرج مصاباً، واحتسب الحكم، بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، ضربة جزاء سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر.

مطالب بالفوز اليوم على كريستال بالاس، وانتظار خسارة سيتي من تشلسي غداً للتتويج رسمياً باللقب الغائب منذ 30 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news