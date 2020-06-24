مورينيو يدافع عن هاري كاين.. ويخطئ في أرقام نجمه السابق دروغبا

المصدر: حميد نعمان ــ دبي

وقع مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، في خطأ إحصائي حين انبرى للدفاع عن نجمه الإنجليزي هاري كاين، بعد الاتهامات التي طالت مورينيو بأن «أرقام هاري كاين ستتراجع تحت إدارته الفنية»، وقاد هذه الاتهامات النجم الإنجليزي السابق بول ميرسون.

وقال مورينيو في تصريح صحافي: «إن هاري كاين لم يلعب كثيراً بسبب الإصابة، وإن معدل أهدافه مقارنة بعدد المباريات التي لعبها هو رقم جيد». وأخطأ حين أراد توضيح الأمر بنجم هداف لعب تحت قيادته سابقاً، هو العاجي ديديه دروغبا في تشلسي، وقال: «دروغبا، على سبيل المثال، لعب أربع سنوات وسجل 186 هدفاً، بمعدل 46 هدفاً في كل موسم»، لكن مورينيو أخطأ حين خلط بين عدد المباريات والأهداف، كون الرقم 186 هو للمباريات وليس للأهداف، لأن دروغبا في هذه السنوات الأربع سجل 73 هدفاً. وتحدث بعد ذلك عن البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، خلال فترة الريال، ودييغو ميليتاو مع الإنتر. وطالب مورينيو المحللين بأن يراجعوا أرقامه، ولا يعتمدوا على مباراة واحدة (لقاء مان يونايتد الذي تعادل فيه توتنهام 1-1 قبل أيام) للحكم عليه في علاقته بالهداف الإنجليزي هاري كاين.

مورينيو دافع عن نفسه ضد اتهامات بأنه تسبب في تراجع أرقام هاري كاين التهديفية.

186

مباراة هو الرقم الذي أخطأ فيه مورينيو، حيث اعتقده أهدافاً لنجمه السابق دروغبا.

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