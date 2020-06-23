إصابة لاعبين من نادي الاتفاق السعودي بـ «كورونا»

المصدر: وكالات

أظهرت الفحوص التي أجراها نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، ظهور حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجد. وأثبتت النتائج تعرّض الثنائي عبدالله الصالح حارس الفريق، وماهر محمد، للإصابة بفيروس "كورونا" تزامناً مع عودة الفريق للتدريبات أمس.

ويستعد نادي الاتفاق لاستكمال بقية منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي، عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف منافسات الموسم الحالي في الرابع من أغسطس المقبل.



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