الأهلي المصري يعود للتدريبات الأربعاء لأول مرة منذ جائحة كورونا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الأحد إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستئناف التدريبات.

وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم الأحد لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز بعد فترة توقف طويل بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

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