مرتضى منصور مفسراً تفريطه في لقب الدوري للأهلي: "سيبوني اشتغل قانوني"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للدفاع عن موقفه حول موافقته على منح الأهلي لقب الدوري المصري، حيث كشف عن قيامه بالتوقيع مع 13 نادياً على مذكرة يرفضون فيها استكمال الموسم الحالي مع توضيح أمر هام كتبه رئيس النادي بخط اليد.

وكان رئيس نادي الزمالك قد ظهر في فيديو على قناة صدى البلد أكد فيه موافقته على منح الأهلي لقب الدوري وإلغاء البطولة خوفا على صحة اللاعبين بسبب تفشي فيروس كورونا وهو ما أثار الجدل والاستغراب حول سبب موافقة مرتضى منصور على منح اللقب لغريمه التقليدي بسهولة.

وكشف رئيس النادي في مداخلة جديدة عبر قناة الزمالك ردًا على اتهام البعض له بالتفريط في لقب الدوري ومنحه للأهلي قائلاً: «الأندية الـ13 وقعت على المذكرة بطلب إلغاء الدوري، والتي تضمنت بند اعتبار الأهلي بطلًا للدوري اعتبارياً، كما تطبيقه في نماذج أخرى أوروبية وإفريقية».

وأكد أن نادي الزمالك وقع بالفعل على المذكرة وأضاف: "نادي الزمالك كتب إيه بقى؟، نادي الزمالك موافق، وبالنسبة للفقرة الأخيرة التي تمنح الأهلي اللقب اعتباريا، فكتبت بخط يدي أن يكون ذلك وفقاً للائحة، والسوابق الرياضية التي تمت في مصر عندما ألغي الدوري عدة مرات"، وتساءل: "هل أنا كده فرطت في الدوري؟".

وتابع مخاطباً الجمهور: "4 بطولات تم إلغائها منذ الخمسينات كان من الممكن أن يكون الزمالك بطلها ولم يحدث، سيبوني اشتغل قانوني".

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