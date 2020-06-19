رابطة الدوري الفرنسي ترفض زيادة عدد الأندية الموسم المقبل

المصدر: وكالات

رفضت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة صيغة مشاركة 22 فريقا بدلا من 20 في بطولة الدرجة الاولى لموسم 2020-2021، اثر قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.

ودعت الرابطة الى جمعية عمومية ستعقد الثلاثاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة على ان يكون البند الرئيسي "استمرار اعتماد صيغة 20 فريقا لموسم 2020-2021".

واشارت الرابطة الى أن قرارها جاء "بعد دراسة متأنية لدوري من 20، 21 او 22 ناديا وتداعياته على الروزنامة" لكن ايضا "التداعيات على صحة اللاعبين بالاضافة الى توزيع ايرادات حقوق النقل التلفزيوني".

وأصدر مجلس شورى الدولة في التاسع من يونيو الجاري قرارا "وجَه" فيه الرابطة "بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة (ليغ 1) لموسم 2020-2021.. واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 يونيو".

وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها الى ان الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وأدى ذلك إلى اعتراض أميان وتولوز صاحبي المركزين الاخيرين إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

وأعرب اميان في بيان عن "سخطه" لهذا القرار، مشيراً إلى أن "الامور قد حُسمت سلفا" ومضيفا انه "طالما استمرت السلطات في عدم الاستماع الى مطالبنا المحقة فإننا سنواصل طرق الابواب القانونية اللازمة لتسوية الامور بموجب قرار مجلس شوى الدولة".

واعتبر مجلس شورى الدولة أن "مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ ان الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ تواجد 20 فريقا كحد أقصى (في الدرجة الأولى)، في حين ان مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 يونيو، ويجب ان يتم توقيع اتفاق جديد".

وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا، لكن بعض الاندية اعربت عن قلقها حيال مسائل عدة منها توزيع ايرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 اضافة الى الجدول المزدحم.



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