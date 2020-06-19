حكم صادم ضد نيمار من القضاء الإسباني.. وتعويض مالي كبير لصالح برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

خسر النجم البرازيلي، ومهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار قضيته ضد ناديه السابق برشلونة، بعد أن قضت محكمة إسبانية اليوم، برفض دعوى اللاعب ضد برشلونة، والتي كان يطالبه فيها بالحصول على مكافأة تمديد عقده في فترة سابقة قبل الانتقال إلى سان جرمان، والبالغة 43.6 مليون يورو.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية حكم المحكمة قبل ساعات، مؤكدة أنه زاد من متاعب نيمار، كونها حكمت عليه بدفع 6.7 ملايين يورو تعويض لصالح نادي برشلونة، بعد أن فسخ عقده دون مسوغ قانوني ومن جانب واحد، عقب قيامه بالاتفاق مع نادي باريس سان جرمان بدفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، لتمكينه من الانتقال في صيف 2017 إلى برشلونة.

وأبدى نادي برشلونة في بيان صحافي اليوم رضاه على الحكم القضائي، وقال إن مبلغ التعويض هو جزء من حقوق النادي في قضيته ضد نيمار. وفي المقابل رفض ممثلون نيمار القانونيون الرد على استفسارات وسائل الإعلام، ورفضوا التعليق على الحكم الذي شكل صدمة كبيرة لموكلهم.

وبإمكان نيمار استئناف الحكمين القضائيين، دعوى المكافأة والتعويض لصالح برشلونة. وكانت القضية انطلقت في صيف 2017، بعد أن رفض برشلونة دفع الـ43.6 مليون يورو لصالح نيمار. وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في القضية في 2018، وأقفلها بدون اتخاذ أي حكم فيها. وستستمر أطوار القضية لفترة من الزمن، وقد تؤثر بشكل كبير في مساعي بعض مسؤولي برشلونة لإعادة نيمار إلى النادي.

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