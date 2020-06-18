مدرب برشلونة يأمل في مواجهة نابولي بدوري الأبطال على "كامب نو"

المصدر: وكالات

أعرب مدرب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم كيكي سيتيين اليوم عن أمله في خوض اياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي على "كامب نو"، وليس على ملعب محايد.

وقال سيتيين في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه إشبيلية في افتتاح المرحلة الثلاثين من الليغا "أتمنى أن نلعب ضد نابولي هنا في برشلونة"، مضيفا أن الأدوار الاقصائية المقررة من مباراة واحدة "هي أسوأ" من النظام المعتاد (خوض مباريات ذهاب وإياب).

وتابع "أعتقد أن الأمر أسوأ، ليس فقط لبرشلونة لكن لجميع الفرق، لأنه مع مباراتين لديك إمكانية تصحيح هفوة". وأردف قائلا "لكن هذه هي الظروف، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ذلك، لذا علينا التأقلم. هناك الكثير من الأشياء الجديدة في ما نعيشه، وسيكون هذا شيئًا آخر".

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) أعلن الأربعاء ان مسابقة دوري الأبطال المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستكمل بنظام "بطولة مصغرة" في لشبونة في الفترة بين 12 و23 أغسطس.

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