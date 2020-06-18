وكيل المغربي أزارو يؤكد عودته إلى الأهلي المصري

المصدر: وكالات

أكد وكيل أعمال اللاعب المغربي وليد أزارو، حميد البوزيدي، أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري المعار إلى لاتفاق السعودي سيعود إلى فريقه بنهاية الموسم الجاري. وقال إن تحسن الأوضاع في المغرب وتخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا، سيساعد اللاعب على التنقل.

وقال البوزيدي في تصريحات تليفزيونية لقناة "النهار" اليوم: "نتمنى عودة الأوضاع بشكل جيد في كافة الدوريات حول العالم". وأضاف: "لا توجد أي عروض رسمية لوليد أزارو حتى الوقت الجاري، ما يحدث لا يتخطى اجتهادات أو حديث ودي".

وأوضح: "من المقرر عودة اللاعب إلى النادي الأهلي بشكل طبيعي في نهاية الموسم، بعد انتهاء إعارته للاتفاق السعودي، حيث يتبقى له موسم في عقده مع القلعة الحمراء".

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