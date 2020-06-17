"المدرجات الخالية" تثير استغراب وغضب مدرب برشلونة

المصدر: وكالات

أثارت المدرجات الخالية من الجماهير لملعب "كامب نو" بسبب البروتوكول المتبع بعد استئناف الدوري الاسباني لكرة القدم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، استغراب وغضب مدرب برشلونة كيكي سيتيين، بعد فوز فريقه أمس على ضيفه ليغانيس 2-صفر.

وقال سيتيين "قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلا في الاستاد.. ومن الواضح ان المشهد كان مختلفا. بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءا هاما من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، والجماهير التي تشعر بها".

وتابع "ربما عندما تلعب على أرضك يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيرا عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض اشبيلية دون جماهير".

وبهدفي انسو فاتي (42) والقائد التاريخي الارجنتيني ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء)، ابتعد برشلونة مؤقتا بفارق خمس نقاط في الصدارة عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل فالنسيا الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين.

وهذا الفوز الثاني تواليا لبرشلونة بعد استئناف الليغا الأسبوع الماضي اثر انقطاع نحو ثلاثة اشهر. وبرز مع "بلاوغرانا" اليافع أنسو فاتي (17 عاما) الذي كسر حاجز التعادل بتسديدة قوية.

وقال سيتيين عن المهاجم الصاعد بقوة، والذي أخرجه مطلع الشوط الثاني لحساب الاوروغوياني العائد من اصابة لويس سواريز "اخترنا اطلاقه، لانه كان جيدا منذ بعض الوقت في التمارين. قام بعمل جيد في المقدمة والجزء الدفاعي، وليس فقط بالهدف الذي سجله. لا يزال يفتقد بعض الأمور، على غرار التماسك، لكنه سيدركه. شعر ببعض الانزعاج في الاستراحة، لذا قررنا عدم المخاطرة واخراجه باكرا من المباراة".

في المقابل، عجز الفرنسي أنطوان غريزمان مجددا عن التسجيل، علما بأن الحكم الغى له هدفا بداعي التسلل.

ويكتفي غريزمان هذا الموسم بثمانية أهداف في 28 مباراة في الدوري، و14 في 38 مباراة في مختلف المسابقات، علما بأنه سجل عشرين على الاقل في المواسم الخمسة الماضية مع أتلتيكو مدريد تحت إشراف الارجنتيني دييغو سيميوني.

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