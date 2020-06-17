خبر مفاجىء وسار من الاتحاد الألماني لجماهير الكرة

المصدر: وكالات

كشف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر أن الاتحاد اقترب كثيرا من السماح بحضور نحو ألف مشجع في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وتجمع المباراة النهائية بين بايرن ميونخ، الذي حسم أمس تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، وباير ليفركوزن، على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين.

وتقام جميع المباريات بدون جمهور منذ استئناف المنافسات في ألمانيا في 16 مايو الماضي بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كيلر في تصريحات للتليفزيون الألماني:"مجلس الشيوخ ( المجلس التنفيذى لإدارة ولاية برلين) هو المسؤول. وفي برلين، يجرى السماح بفعاليات يصل الحضور فيها إلى ألف شخص. وإذا قال مجلس الشيوخ - نعم يمكن فعل ذلك - فسنسمح بحضور ألف مشجع.

وبدأت المحادثات بالفعل حول هذا الأمر، علما بأن سياسيين في برلين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن كرة القدم لن تحظى بمعاملة خاصة، فيما يتعلق بالقيود والإجراءات المتبعة للحد من انتشار العدوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news