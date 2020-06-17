المدرب بينيتيز والبرازيلي باولينيو أبرز العائدين إلى الصين

المصدر: بكين - أ.ف.ب

بات المدرب الإسباني رافايل بينيتيز، واللاعب البرازيلي باولينيو، أبرز العائدين إلى الصين، حيث سيمضيان 14 يوماً في الحجر الصحي الإلزامي بسبب فيروس كورونا المستجد، في ظل علامات استفهام حول القدرة على إقامة دوري كرة القدم لهذا الموسم. وكان من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري السوبر الصيني في 22 فبراير، لكن الموعد أرجئ حتى إشعار آخر بسبب «كوفيد-19»، وبسبب قيود السفر التي فرضتها السلطات الصينية للحد من تفشي الوباء، لم يتمكن نحو ثلث المدربين واللاعبين الأجانب في الدوري الصيني من العودة إلى البلاد، منذ مارس. لكن بينيتيز، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي والحالي لفريق داليان برو، إضافة إلى مهاجم غوانجو إيفرغراندي، البرازيلي باولينيو، كانا من أبرز الأسماء التي تمكنت من العودة خلال الفترة الماضية. وكتب بينيتيز عبر حسابه على موقع «ويبو» الموازي لـ«تويتر»: «لقد عدت إلى الصين»، عن طريق العاصمة السويدية استوكهولم.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين صوراً لباولينيو (31 عاماً)، لدى وصوله إلى البلاد صباح أمس.

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